Fu Shek Financial Holdings wird immer uninteressanter …

Die technische Analyse zeigt, dass die Fu Shek-Aktie derzeit -11,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 auch bei -11,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Betrachtungszeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Fu Shek-Aktie weist einen Wert von 88,89 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 97,06, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Bezüglich des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Fu Shek diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fu Shek-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

