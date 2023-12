Fu Shek Financial Holdings Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Fu Shek-Aktie beträgt 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100 eine Überkauftheit an, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage bezüglich Fu Shek. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fu Shek liegt aktuell bei 0,15 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 0,132 HKD lag und einen Abstand von -12 Prozent aufwies. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,15 HKD ergibt eine Differenz von -12 Prozent und ein "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Fu Shek-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

