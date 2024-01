FuRyu Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von sieben Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Furyu liegt bei 60, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird der RSI als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Furyu liegt bei 38, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Auch hier wird eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen Diskussionen auf sozialen Medienplattformen in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Furyu. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Furyu von 1394 JPY als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich um +4,31 Prozent vom GD200 (1336,38 JPY) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1386,66 JPY, was einen Abstand von +0,53 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Neutral"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Furyu-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Furyu in den vergangenen Monaten. Daher wird Furyu insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.