Mit FuJian Anjoy Foods wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Anjoy Foods hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") um -39,68 Prozent verschlechtert, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Nahrungsmittel"-Branche erreichte die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -9,28 Prozent, wobei Anjoy Foods mit 30,41 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI von Anjoy Foods bei 52,74 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 73,75 und deutet somit auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist daher "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anjoy Foods derzeit bei 139,99 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 98,82 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -29,41 Prozent zum GD200 und zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 112,98 CNH, was einer Distanz von -12,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Gesamtnote basierend auf der technischen Analyse ist somit "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in der Diskussion über Anjoy Foods gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu kaum identifizierbaren Änderungen führte. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.