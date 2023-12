FuJian Anjoy Foods tut es schon wieder?

Der Vergleich des Aktienkurses von Anjoy Foods zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,16 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -6,16 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -15,99 Prozent für Anjoy Foods. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,33 Prozent erzielte, lag Anjoy Foods um 15,82 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anjoy Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 142,29 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 99,38 CNH weicht somit um -30,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (115,99 CNH) liegt der letzte Schlusskurs darunter (-14,32 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anjoy Foods-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz werden ebenfalls in die Einschätzung einbezogen. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Anjoy Foods in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Anjoy Foods führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Anjoy Foods zeigt der RSI einen Wert von 80,61, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 82,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt führen diese Indikatoren zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für Anjoy Foods.