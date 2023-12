FuJian Anjoy Foods Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) für Anjoy Foods zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 19,05. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63 und wird als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Anjoy Foods in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,68 Prozent, was einer Underperformance von -30,1 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Nahrungsmittelbranche entspricht. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie 29,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen überwog die negative Kommunikation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Anjoy Foods derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich für Anjoy Foods eine eher negative Bewertung basierend auf dem RSI, dem Branchenvergleich, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.