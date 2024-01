Fsport AB Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Fsport-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 59, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 59,76 und zeigt somit keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fsport eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Fsport daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,23 SEK mit dem aktuellen Kurs von 0,1605 SEK eine Abweichung von -30,22 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,17 SEK ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Fsport.