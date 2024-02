Fsport AB Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse der Fsport-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,19 SEK liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,1295 SEK, was einem Unterschied von -31,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,16 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Fsport, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt ebenfalls keine klaren Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen jedoch eine Zunahme an positiven Meinungen und Themen über Fsport in den letzten Wochen, was zu einer positiven Bewertung des Unternehmens führt. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie von Fsport in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Fsport-Aktie einen neutralen Wert von 67,52 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einen Wert von 55,77 für einen Zeitraum von 25 Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf diesem Niveau.