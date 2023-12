Fsport AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und des Buzz rund um die Fsport-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, und die Diskussionsintensität blieb weitgehend unverändert. Daher wird die Fsport-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Fsport diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,15 Punkten, was bedeutet, dass Fsport weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ähnliche Ergebnisse, daher wird die Fsport-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Fsport-Aktie derzeit um 5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -25,63 Prozent liegt. Insgesamt wird die Fsport-Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.