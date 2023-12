Fspg Hi-Tech Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Fspg Hi-tech hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 9,69 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -7,88 Prozent liegt. Im Bereich "Chemikalien" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite ebenfalls bei -7,88 Prozent, und Fspg Hi-tech liegt aktuell 9,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Fspg Hi-tech-Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fspg Hi-tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,63 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (4,89 CNH) deutlich darüber liegt (Unterschied +5,62 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,77 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,52 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fspg Hi-tech-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fspg Hi-tech bei 19,99, was ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.