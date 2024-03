Fspg Hi-Tech Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Fspg Hi-tech: Aktienanalyse zeigt neutrale Bewertung

Die aktuelle Aktienanalyse von Fspg Hi-tech zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 14,96 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Fspg Hi-tech diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite der Fspg Hi-tech-Aktie beträgt 1,17 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Fspg Hi-tech-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 23,91 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Insgesamt ergibt sich aus der Aktienanalyse eine neutrale Bewertung für Fspg Hi-tech, sowohl auf fundamentaler als auch auf technischer Basis.