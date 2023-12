Fspg Hi-Tech Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 bedeutet "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein RSI von 53,57 führt bei der Fspg Hi-tech zu einer Einstufung als "neutral". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 60,67 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat die Fspg Hi-tech ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,99, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,28 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,1 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Fspg Hi-tech weisen auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Fspg Hi-tech eine neutrale Gesamtbewertung aufgrund der technischen, fundamentalen und sentimentalen Indikatoren.