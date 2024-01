Frugl Aktie: Was noch aussteht!

Die Frugl-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,007 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Schlusskurs von 0,01 AUD bzw. einem Abweichung von -30 Prozent ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hin.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Frugl interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Frugl liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 57, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Frugl daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Frugl veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Frugl-Aktie eine überwiegend positive Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch aus dem Anleger-Sentiment.