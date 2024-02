Frp Advisory Plc Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Frp Advisory-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 126 GBP erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 120,85 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz von +4,26 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, liegt bei 130,1 GBP, was zu einem Abstand von -3,15 Prozent und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei Diskussionen über Frp Advisory, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine überwiegend positive Einschätzung abgegeben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 175 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Aktuelle Analystenupdates liegen jedoch nicht vor.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit vier positiven und zwei negativen Tagen. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Daher erhält Frp Advisory von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.