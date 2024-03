Frp Advisory Plc Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Frp Advisory-Aktie wird von Analysten langfristig positiv eingeschätzt. Die Gesamtbewertung zeigt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 175 GBP, was einer erwarteten Performance von 53,51 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen war die Stimmung sogar sehr positiv, während an zwei Tagen eine neutrale Haltung vorherrschte. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin überwiegend positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse mittels Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Frp Advisory-Aktie mit einem RSI-Wert von 36,84 als neutral eingestuft wird. Eine Ausweitung auf 25 Tage ergibt jedoch einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Diskussionen über Frp Advisory. Die Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum spürbar, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Frp Advisory-Aktie von Analysten und Anlegern eine positive Einschätzung, während die technische Analyse eher neutral bis schlecht ausfällt. Die langfristige Stimmung unter Investoren wird ebenfalls als neutral bewertet.