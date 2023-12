Frp Advisory Plc Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt setzt. Der RSI der Frp Advisory liegt derzeit bei 6,45, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher wird diese Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24 für die Frp Advisory, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Frp Advisory daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 1 Analysten für die Frp Advisory-Aktie in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 1 Bewertung als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Frp Advisory vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergeben einen Wert von 175 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 24,11 Prozent vom letzten Schlusskurs (141 GBP) steigen könnte. Die Empfehlung, die sich daraus ableitet, ist ebenfalls "Gut". Zusammenfassend erhält die Frp Advisory von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Frp Advisory haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es kommt zu einer Änderung des Stimmungsbildes, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Frp Advisory in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dieser Aspekt mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Frp Advisory für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Frp Advisory mit einem aktuellen Kurs von 141 GBP mittlerweile um +16,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +20,11 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.