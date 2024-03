Frp Advisory Plc Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Frp Advisory-Aktie hat in den technischen Analysen keine guten Bewertungen erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 121,31 GBP, während der aktuelle Kurs bei 114 GBP liegt, was zu einer Abweichung von -6,03 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 121,51 GBP um -6,18 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls negative Werte. Der RSI liegt bei 36,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 70,91 im Bereich einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für Frp Advisory ist hingegen positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 175 GBP. Dies würde einer Steigerung um 53,51 Prozent entsprechen und daher zu einer "Gut"-Empfehlung führen.

Die Anleger-Stimmung ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien und Kommentaren überwiegend positive Themen über den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.