Frp Advisory Plc Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Das Internet hat einen großen Einfluss darauf, wie Stimmungen zu Aktien verstärkt oder verändert werden. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Frp Advisory hat eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Frp Advisory bei 120,45 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 127,5 GBP liegt, was einer positiven Abweichung von +5,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 130,5 GBP, was einer Abweichung von -2,3 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Frp Advisory daher das Rating "Gut".

Die Analystenbewertungen zeigen, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung im letzten Jahr 1 als "Gut" eingestuft wurde, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurde. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 175 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 37,25 Prozent steigen könnte. Basierend auf diesem Kursziel erhalten wir eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,31 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Basierend auf dem RSI erhält Frp Advisory insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.