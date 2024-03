Frosta Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Frosta wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 13,69 liegt insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 60,6 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung der Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 50, während der RSI25 für 25 Tage sich auf 32,43 beläuft. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Frosta eine Rendite von 15,85 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -5,65 Prozent, während Frosta mit 21,5 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie auch eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Frosta mit 2,57 Prozent 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.