Frosta Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Frosta wird der RSI sowohl über einen Zeitraum von 7 Tagen als auch über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Frosta-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche hat Frosta in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,99 Prozent erzielt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Frosta mit 21,84 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Frosta in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend wird Frosta im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frosta liegt bei 13,69, was einem Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,13 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.