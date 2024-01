Frosta Aktie: Interessante Aussichten?

Das Unternehmen Frosta wird anhand verschiedener Analysekriterien bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Frosta mit einem KGV-Wert von 13,43 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, der bei 38,25 liegt. Dies ergibt eine Unterbewertung von 65 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Bei der Dividende schüttet Frosta im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,56 % aus, was 1,35 Prozentpunkte weniger als der übliche Wert von 3,92 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Frosta-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -1,98 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine ähnliche Abweichung von -3,4 Prozent und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Frosta festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird dieses Kriterium insgesamt mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Frosta daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.