Frosta Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Frosta eingestellt waren. Es gab an einem Tag vor allem positive Themen, aber keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Auf der Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Frosta daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Frosta von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Frosta eine Ausschüttung von 2,57 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,9 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 1,32 Prozentpunkte, weshalb die Bewertung der Ausschüttung derzeit als "Schlecht" eingestuft wird.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Frosta liegt bei 26,09 und der RSI25 bei 28,92, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Frosta weist hier einen Wert von 13,69 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" mit einem KGV von 60,58. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 77 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.