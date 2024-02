Frontline Gold Aktie: War das schon alles?

Die Anlegerstimmung für Frontline Gold ist in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, ohne positive Beiträge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird Frontline Gold daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 50 für Frontline Gold, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Frontline Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Underperformance von -19,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Frontline Gold 19,39 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende liegt Frontline Gold mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,45 %) deutlich niedriger. Die Differenz von 3,45 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".