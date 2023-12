Frontline Gold Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Frontline Gold zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -40 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -11,42 Prozent, und auch hier liegt Frontline Gold mit 28,58 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Frontline Gold als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Frontline Gold-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, ebenso wie der RSI25-Wert von 50, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Frontline Gold derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Frontline Gold in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Frontline Gold wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

