Frontline Aktie: Entwicklungen auf dem Vormarsch!

Beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Frontline-Aktie während der vergangenen 200 Handelstage (GD200) von 12,77 USD mit dem aktuellen Kurs (11,68 USD) ergibt sich eine negative Abweichung von -8,54 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine ungünstige Bewertung in Bezug auf das GD200. Schauen wir uns nun den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) an: Der letzte Schlusskurs liegt bei 11,68 USD und damit nahe dem GD50 (-28,14 Prozent). In diesem Fall führt diese Betrachtungsweise zu einer ebenfalls ungünstigen Bewertung der Frontline-Aktie.

Frontline- Aktie: Wie interpretieren wir den RSI?

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) hervorgehoben, ein bedeutendes Indiz für die Kursbewegungen im Zeitraum von sieben Tagen....