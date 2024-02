Frontier Lithium Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Frontier Lithium-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten eine "Gut"-Bewertung von Analysten erhalten. Von insgesamt 1 Analystenbewertungen waren alle positiv. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3,25 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 501,85 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Frontier Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 1,19 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,54 CAD liegt, was einer Abweichung von -54,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,68 CAD zeigt eine Abweichung von -20,59 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Frontier Lithium-Aktie mit -77,62 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Materialien". Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,14 Prozent verzeichnet, schneidet Frontier Lithium mit einer Rendite von 55,49 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.