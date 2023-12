Frontier Lithium Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Meinung von Analysten zur Frontier Lithium-Aktie ist langfristig gesehen positiv. Von insgesamt 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen gehen keine neuen Analysten-Updates aus dem letzten Monat hervor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3,25 CAD, was einer potenziellen Performance von 339,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Frontier Lithium-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,47 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,74 CAD weicht um -49,66 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,81 CAD unter dem letzten Schlusskurs (-8,64 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich erzielte Frontier Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,73 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Underperformance bei -54,48 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor ist eine Unterperformance von 54,48 Prozent zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.