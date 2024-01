Frontier Lithium Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Frontier Lithium hat momentan eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, nämlich 0 Prozent im Vergleich zu 3,66%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -65,73 Prozent, was eine Underperformance von -55,3 Prozent im Branchen- und Sektorvergleich bedeutet. Daher erhält Frontier Lithium auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Stimmungsbild bei Frontier Lithium hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb das Unternehmen in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um -47,59 Prozent über dem Trendsignal des gleitenden Durchschnittskurses liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -5 Prozent, was einer Bewertung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt erhält Frontier Lithium daher in dieser Kategorie das Rating "Neutral".