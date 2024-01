Frontier Lithium Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Vergleich des Aktienkurses von Frontier Lithium mit dem Durchschnitt der Materialienbranche zeigt eine Rendite von -65,73 Prozent, was mehr als 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,01 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Frontier Lithium mit 54,72 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Frontier Lithium liegt bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung aufgrund des RSI.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 Bewertungen für die Frontier Lithium-Aktie abgegeben, davon waren alle Bewertungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3,25 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 306,25 Prozent zeigt. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Frontier Lithium-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,41 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung vom letzten Schlusskurs.

Insgesamt wird die Frontier Lithium-Aktie auf Basis dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.