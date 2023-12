Frontier Lithium Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Amerco":

Die Aktie von Frontier Lithium bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau, was einem Ertragsrückgang von 3,83 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Analysten bewerten die Frontier Lithium-Aktie derzeit positiv mit einem Rating von "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gab jedoch keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,25 CAD, was ein Aufwärtspotential von 351,39 Prozent bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frontier Lithium-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 55 für die letzten 7 Tage und 64,29 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Frontier Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,73 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -54,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau dar, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt. Der Sektor "Materialien" hatte eine durchschnittliche Rendite von -11,52 Prozent im letzten Jahr, was die Unterperformance von Frontier Lithium weiter unterstreicht.

