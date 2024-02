Frontier IP Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Frontier Ip wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des langfristigeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Frontier Ip-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 38,08, was bedeutet, dass Frontier Ip hier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Frontier Ip-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,05 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,2 GBP liegt, was einer Abweichung von -8,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (40,11 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,21 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Frontier Ip-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche erzielte Frontier Ip in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,62 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,88 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -30,74 Prozent führt. Im "Finanzen"-Sektor hatte Frontier Ip eine mittlere Rendite von -6,9 Prozent, was 31,72 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Frontier Ip diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.