Frontier IP Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral gelten. Der RSI der Frontier Ip liegt bei 60, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 78,26, was auf eine "schlechte" Einschätzung hinweist.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie von Frontier Ip in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 32,79% gezeigt. Während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 5,31% gefallen sind, lag die Performance von Frontier Ip bei -38,1%. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine Rendite von -2,69% verzeichnete, zeigt sich eine Unterperformance von 35,41%. Dies führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Bei Frontier Ip wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Frontier Ip diskutiert, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen überwiegend positiv, was zu einer "guten" Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.