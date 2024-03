Frontier IP Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Aktienkurs von Frontier Ip liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor bei einer Rendite von -38,62 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,06 Prozent hat, liegt Frontier Ip mit einer Rendite von -38,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Frontier Ip derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hingegen hat eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent, was einer Differenz von -5,5 Prozent zur Frontier Ip-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung in Bezug auf Frontier Ip wurde von Analysten auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Frontier Ip in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Frontier Ip ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 26, wodurch sich ein Abstand von 62 Prozent ergibt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".