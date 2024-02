Frontier IP Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Frontier Ip wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Dividendenrendite für Frontier Ip beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 44,5 GBP bei Frontier Ip eine -4,49-prozentige Entfernung vom GD200, was zu einem neutralen Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt hingegen eine positive Entwicklung von +12,01 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frontier Ip liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Bewertung für Frontier Ip basierend auf den verschiedenen Faktoren und Analysen.