Frontier Holdings Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Frontier-Aktie ist neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine deutliche Richtung in der Kommunikation. Allerdings waren in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Frontier-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,05 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,31 USD weicht somit um -24,68 Prozent ab und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 4,33 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +22,63 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für Frontier sind 2 Einstufungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist demnach "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 19 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 257,82 Prozent vom letzten Schlusskurs (5,31 USD) steigen könnte. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgeleitet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Frontier liegt bei 40,95, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Frontier-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".