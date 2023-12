Frontier Holdings Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger bezüglich des Unternehmens Frontier größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion in sozialen Netzwerken, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie des Unternehmens als "Neutral" aufgrund der verstärkten Diskussion über negative Themen in den vergangenen Tagen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen. Somit erhält die Frontier-Aktie im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 245,45 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,5 USD. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Frontier-Aktie von 5,5 USD um -22,64 Prozent vom GD200 (7,11 USD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Allerdings weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 4,27 USD auf, was ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Frontier-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 23 und der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 28,96 hat. Beide Werte deuten auf eine "Gut"-Bewertung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Frontier-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.