Frontier Holdings Aktie: Sensationelle Entwicklung

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Frontier-Aktie stattgefunden. Beide Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Frontier-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Frontier vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 19 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 271,09 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 5,12 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Frontier-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,28 USD lag, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,12 USD (-29,67 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,17 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt (+22,78 Prozent) und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Frontier auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung zu Frontier in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an positiven Kommentaren über Frontier in den letzten Wochen. Die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Allerdings wird auch festgestellt, dass über Frontier weniger diskutiert wird als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.