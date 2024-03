Frontier Holdings Aktie: Keine Angst!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf finanziellen Kennzahlen, sondern auch auf der Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet. Bei der Betrachtung von Frontier ergaben sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nur geringfügige Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Frontier insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 44,09 Prozent, was einer "gut" Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Frontier-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,36 USD lag, was einer "gut" Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält ein "gut" Rating.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "guten" Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt somit eine "gute" Einstufung für Frontier.