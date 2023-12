Frontier Developments Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Frontier Developments in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen zeigen, dass in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen zu dem Unternehmen geäußert wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 Bewertungen für die Frontier Developments-Aktie abgegeben, wovon 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier ist daher ebenfalls "Neutral". Die Analysten geben außerdem ein durchschnittliches Kursziel von 180 GBP an, was einem Potenzial von 43,08 Prozent über dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Frontier Developments-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 74,99 als überkauft einzustufen, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Frontier Developments basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, den Analystenbewertungen und dem Relative Strength Index.