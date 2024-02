Frontier Developments Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) von Frontier Developments hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 83 erreicht, was auf eine überkaufte Aktie hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,14, was bedeutet, dass das Wertpapier neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Frontier Developments war in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab keine klare Richtung, weder positiv noch negativ. In den vergangenen Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Frontier Developments gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, stufen die Aktie von Frontier Developments insgesamt als "Neutral" ein. Es liegen 0 Kaufempfehlungen, 3 Halten-Empfehlungen und 1 Verkaufen-Empfehlung vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 180 GBP, was einem Anstieg von 31,77 Prozent entspricht. Daher wird die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.