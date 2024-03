Frontier Communications Parent Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Frontier Communications Parent Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Aktuell liegt der Kurs bei 23,99 USD, was einer Distanz von +1,35 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum gleitenden Durchschnitt auf +24,95 Prozent, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutieren.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben eine überwiegend positive Bewertung für die Aktie von Frontier Communications Parent, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 27 USD. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung, da die Aktie laut Analysten um 12,55 Prozent steigen könnte.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine positive Stimmung rund um die Aktie von Frontier Communications Parent. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen und Themen zu dem Unternehmen geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Gut" bewertet werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Frontier Communications Parent sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als positiv einzustufen ist.