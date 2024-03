Frontier Communications Parent Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Für Frontier Communications Parent liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 27 USD, was eine mögliche Steigerung um 13,45 Prozent vom letzten Schlusskurs (23,8 USD) bedeutet. Somit erhält die Frontier Communications Parent-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Diskussion war hauptsächlich positiv geprägt an fünf Tagen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Als Resultat bewerten die Experten die Aktie mit einem "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Frontier Communications Parent verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,05 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkauft noch überverkauft an (Wert: 45,62), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Frontier Communications Parent eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.