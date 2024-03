Frontier Communications Parent Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Frontier Communications Parent in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Frontier Communications Parent wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Frontier Communications Parent-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Von insgesamt 1 Bewertung liegt eine als "Gut" vor, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Frontier Communications Parent vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 27 USD. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 11,07 Prozent erzielen, da sie derzeit 24,31 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion daher das Rating "Gut" basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Frontier Communications Parent als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 31,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 49,2 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Frontier Communications Parent in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit errechnet sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung.