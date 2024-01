Frontier Communications Parent Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmung und das Interesse an Frontier Communications Parent in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Es wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) bei 70,83 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,87, was darauf hinweist, dass Frontier Communications Parent weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse weist die Frontier Communications Parent-Aktie eine positive Abweichung von +28,09 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +7,6 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Dies führt langfristig zu einer "Gut"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 23,94 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 12,78 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 27 USD. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten und einer Bewertungsstufe von "Gut".