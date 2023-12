Frontera Energy-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Frontera Energy-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 58,03 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein, und daher wird das Wertpapier auch hier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in letzter Zeit eine Zunahme negativer Kommentare über Frontera Energy in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie wurde auch weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt, dass die Aktie von Frontera Energy zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Frontera Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 10,82 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,97 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die Frontera Energy-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen.