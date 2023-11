Frontera Energy Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Frontera Energy eingestellt waren. Es gab acht positive und einen negativen Tag. An fünf Tagen war die Richtung nicht eindeutig. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Frontera Energy daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von unserer Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild bei Frontera Energy festgestellt werden. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Frontera Energy positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium als "Gut". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb wir dies mit einer "Neutral"-Bewertung honorieren. Zusammenfassend erhält Frontera Energy in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen gesetzt werden. Der RSI der Frontera Energy liegt bei 74,29, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25 bezieht sich auf den Berechnungszeitraum von 25 Tagen. Der RSI für Frontera Energy liegt bei 62, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Frontera Energy-Aktie beträgt aktuell 11,07 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (23,04 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Frontera Energy eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,18 CAD, wobei auch der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (16,31 Prozent Abweichung). Daher wird die Frontera Energy-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. In Summe wird Frontera Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.