Frontdoor Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Frontdoor-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine schlechte Bewertung erhalten. Mit einer Rendite von 0 % liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,93 %. Dies deutet darauf hin, dass die ausgeschüttete Dividende niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen in der Branche.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Frontdoor jedoch gut. Das aktuelle KGV liegt bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,78 Euro für jeden Euro Gewinn von Frontdoor zahlt. Dies ist 70 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 52. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den negativen Themen wider, die in den Diskussionen über den Wert aufgekommen sind. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung der Anlegerstimmung.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass die Frontdoor-Aktie überwiegend neutral bewertet wurde. Es gab keine positiven Bewertungen und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -8,35 % entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Frontdoor insgesamt ein neutrales Rating.