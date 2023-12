InnoCan Pharma Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innocan Pharma-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen überverkauften Wert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Innocan Pharma.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. Bei Innocan Pharma wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für die Innocan Pharma-Aktie eine positive Bewertung. Der GD200 verläuft bei 0,21 USD, während der Aktienkurs bei 0,3 USD liegt, was einer Abweichung von +42,86 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 0,25 USD führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs um +20 Prozent abweicht. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Innocan Pharma ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Allerdings standen in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.