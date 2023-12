Frontdoor Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Frontdoor-Aktie erhält von Analysten eine neutrale Bewertung. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren keine positiv, während 2 neutral ausfielen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 31,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -12,08 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 31,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,83 USD liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung von +14,4 Prozent. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 32,95 USD, was einer positiven Bewertung von +8,74 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Frontdoor-Aktie in der einfachen Charttechnik daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Frontdoor-Aktie einen Wert von 36,02 für den RSI7 und 43,64 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer neutralen Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den sozialen Medien zeigen die Diskussionen um Frontdoor gemischte Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten zwei Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf dieser Stimmungseinschätzung wird die Aktie von Frontdoor als neutral bewertet.