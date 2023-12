Frmo Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand von Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu Gesamtbewegungen misst. Die RSI der Frmo liegt bei 66,67, was als neutrale Situation eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung und Kommentare zu Frmo in den sozialen Medien waren überwiegend positiv, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird. Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation zeigt jedoch eine kaum veränderte Stimmung in den letzten Wochen, weshalb Frmo eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und Frmo eine "Schlecht"-Bewertung einbringt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Frmo von 6,42 USD mit -13,36 Prozent Entfernung vom GD200 (7,41 USD) als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -8,94 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird die Frmo-Aktie aufgrund der verschiedenen Indikatoren als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.